Летающие автомобили начинают подниматься в воздух

Некоторые производители рассчитывают летать в городах уже через несколько лет

У Vahana, беспилотного прототипа от Airbus, пропеллеры могут располагаться вертикально (для полета), а могут - горизонтально, для взлета и посадки (см. ниже) Vahana

Для многих людей добираться на работу на летающем автомобиле – что-то из области фантастики. Но ряд компаний, от Airbus до Uber, стремятся воплотить эту идею в реальность. В прошлом пробовались различные варианты, но нынешние наиболее перспективные прототипы больше напоминают не автомобили с крыльями, а небольшие воздушные транспортные средства с вертикальными взлетом и посадкой. Некоторые уже проходят летные испытания, другие могут быть готовы к ним в ближайшие годы. Если инженеры воплотят свои идеи в жизнь, такие машины смогут уже в начале следующего десятилетия начать летать между небоскребами.

Пока, правда, есть веские причины в этом сомневаться. Многие технологии еще не опробованны в достаточной степени, а власти не решили, как регулировать движение транспорта в воздухе.

У рынка есть реальный потенциал, считает Джеймс Макмикинг из британского Института аэрокосмических технологий (ATI). «Производителям наверняка будет относительно просто собрать эти машины», – говорит он. Но предупреждает: «Однако продемонстрировать затем их работу в воздушном пространстве над городом будет очень тяжело».

Airbus для разработки городского воздушного транспорта в 2015 г. открыл в Кремниевой долине подразделение A3. По словам его руководителя Родина Лясоффа, для реализации этой идеи необходимо решить технические проблемы, а также добиться общественного признания и иметь благоприятную регуляторную среду.