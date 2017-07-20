Новая профессия – специалист по обучению беспилотников

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Алексей Таранин

Самоуправляемые автомобили могут показаться волшебством. Идея транспортного средства, которое не нуждается в поворотах руля или нажатии на педали, как будто сошла со страниц фантастических романов.

Однако, как и многие фантастические истории, она может быть реализована благодаря волшебникам, искусство которых остается незамеченным, – и их очень много. Как оказалось, проложить путь для полностью самоуправляемых автомобилей невозможно без огромного количества ручного труда.

Большинство компаний, разрабатывающих технологии беспилотных автомобилей, нанимают сотни, а то и тысячи человек – часто в таких центрах зарубежного аутсорсинга, как Индия и Китай. Задача всех этих людей – научить машины распознавать пешеходов, велосипедистов и другие препятствия. Эта работа делается вручную путем маркировки, часто кадр за кадром, тысяч часов видеосъемки, полученных с прототипов беспилотных автомобилей с тестовых полигонов в Кремниевой долине, Питсбурге и Фениксе.

«Машинное обучение – миф, это все работа для волшебника из страны Оз, – говорит Джереми Конрад, инвестор из Lemnos Labs в Сан-Франциско. – Команды, занимающиеся маркировкой видео, имеют невероятно важное значение для каждой компании, и потребность в них сохранится еще какое-то время, потому что технологии развиваются, а внешняя среда меняется очень быстро».