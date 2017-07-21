Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Это совсем не похоже на 2000-й»

Сектор IT-компаний США превзошел рекорд, установленный во время бума доткомов

На это понадобилось 17 лет и почти полная смена лидеров