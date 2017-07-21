Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Это совсем не похоже на 2000-й»
Сектор IT-компаний США превзошел рекорд, установленный во время бума доткомов
На это понадобилось 17 лет и почти полная смена лидеров
- Татьяна Бочкарева
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IT-индекс в этом году обгоняет все остальные 10 секторальных индексов S&P 500
Jens Meyer / AP
Индекс высокотехнологических компаний S&P 500 в среду закрылся на отметке 992,29 пункта. Это новый рекорд. Предыдущий – 988,49 пункта был установлен в марте 2000 г. Но после этого начался обвал: из-за лопнувшего пузыря на рынке доткомов индекс снизился на 80% (см. график). Чтобы полностью отыграть это падение, потребовалось 17 лет.
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