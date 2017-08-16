FCA присоединится к BMW и Intel в разработке беспилотных автомобилей

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) войдет в консорциум по разработке самоуправляемых автомобилей, созданный BMW и Intel в 2016 г., сообщили компании. Создатели консорциума ранее говорили, что он является открытым для других участников, приглашая автопроизводителей и технологические компании к сотрудничеству. В этом году к нему присоединился поставщик автомобильных комплектующих Delphi. В среду FCA подписала меморандум о взаимопонимании для вхождения в консорциум.

Гендиректор FCA Серджио Маркионне является последовательным сторонником кооперации между компаниями в разработке перспективных технологий для автомобилей, слишком затратных, по его мнению, для компаний. В прошлом году FCA стала первым партнером Waymo - подразделения Alphabet, работающего над технологиями для беспилотных автомобилей.

«Вхождение в консорциум BMW и Intel позволит FCA выиграть напрямую от синергии и экономии на масштабе, которые становятся возможными, когда компании имеют общие взгляды и цели», - сказал Маркионне (цитата по «Интерфаксу») .

Консорциум планирует до конца 2017 г. вывести на дороги 40 автономных автомобилей для тестирования, а к 2021 г. создать полностью автономный автомобиль.