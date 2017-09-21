«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»

Михаил Метцель / ТАСС

Президент спросил у «Алисы»: «Тебя тут не обижают?» «Окей, учту», – ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» – поинтересовался президент. Голосовой помощник ответил, что рассматривает «фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Голосовой поисковик будет запущен 10 октября, передает «Интерфакс»

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