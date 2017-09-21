«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»
Президент впервые приехал в офис крупнейшего российского поисковика
Президент России Владимир Путин в четверг посетил московский офис компании «Яндекс». Слева гендиректор компании Аркадий Волож. Президенту показали одну из новых разработок «Яндекса» – голосовой помощник «Алиса», аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с «Алисой» пока можно такие темы, как погода и маршруты по городу, передает «Интерфакс»
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Президент спросил у «Алисы»: «Тебя тут не обижают?» «Окей, учту», – ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» – поинтересовался президент. Голосовой помощник ответил, что рассматривает «фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Голосовой поисковик будет запущен 10 октября, передает «Интерфакс»
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Российскому президенту также показали прототип беспилотного автомобиля, над которым идет работа с 2016 г. Путин понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору «Яндекса»
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Как сообщил представитель «Яндекса», с 2016 г. компания работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации
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На фото интерьер беспилотного автомобиля
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23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет
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Инициатива поздравить «Яндекс» исходила от администрации президента, рассказали два собеседника «Ведомостей» в компании
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Визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории, считает один из собеседников «Ведомостей»
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Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, кто был инициатором визита Путина в «Яндекс», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это юбилей»
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