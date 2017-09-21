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«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»

Президент впервые приехал в офис крупнейшего российского поисковика
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