Показанный Путину голосовой помощник «Алиса» будет запущен в октябре

Показанный Путину голосовой помощник «Алиса» будет запущен октябре Alexei Druzhinin / Sputnik / AP

Российская интернет-компания «Яндекс» 10 октября запустит голосового помощника «Алису», рассказали представители компании президенту России Владимиру Путину во время его визита в «Яндекс».

«Яндекс» разрабатывает голосового ассистента по имени «Алиса» - «помощницу» обнаружило издание vc.ru в бета-версии поискового приложения «Яндекса». Также компания занимается разработкой собственного аудиоустройства, у компании уже есть прототип, рассказывали «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании и два сотрудника крупных звукозаписывающих лейблов. Умные колонки, которые распознают речь и могут выполнять голосовые команды, уже на протяжении нескольких лет выпускаются компаниями Amazon (Echo) и Google - устройство под названием Home. Но ни одна из голосовых колонок не распознает русскую речь. План по созданию умной колонки у «Яндекса» был на протяжении года, голосовая колонка нужна компании именно для того, чтобы интегрировать в нее голосовой помощник, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к «Яндексу».

Что Путин увидел в «Яндексе»

Отличительная черта российского голосового помощника заключается в том, что с этой системой можно разговаривать, объяснил сотрудник «Яндекса» президенту. Система не только отвечает на вопросы, но с ней можно вести диалог, сказал основатель компании «Яндекса» Аркадий Волож. Президенту продемонстрировали, как работает «Алиса», она ответила на вопросы о погоде в Москве и Санкт-Петербурге и указала месторасположение задающего вопрос. Система использует все доступные системы для определения местоположения, в том числе GPS и ГЛОНАСС, рассказали представители компании президенту.

Путин тоже пообщался с «Алисой». «Тебя тут не обижают?» — спросил он (здесь и далее цитаты по ТАСС). «О'кей, учту», — ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» — спросил Путин. «Алиса» ответила, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».

Разработчики рассказали журналистам после презентации системы президенту, что сначала загрузили систему русской литературой, после чего она стала депрессивной, а затем подключили систему к Twitter, и она заговорила, как подросток, пишет ТАСС.

В четверг Путин впервые посетил офис российской интернет-компании «Яндекс». Также президенту показали прототип беспилотного автомобиля и другие сервисы российской интернет-компании.