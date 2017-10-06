Из «Лужников» эвакуировано около 350 человек из-за звонка об угрозе взрыва

Из спортивного комплекса «Лужники» в Москве в пятницу были эвакуированы около 350 человек после того, как руководством учреждения был получен звонок об угрозе взрыва. Об этом рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник.

Собеседник агентства отметил, что в настоящий момент эта информация проверяется.

Ранее в пятницу стало известно, что гостиницу Marriott Grand Hotel - дом 34 по 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе. Из нее были эвакуированы около 100 человек.

6 октября в экстренные службы столицы поступило более 100 сообщений о минировании зданий. Эвакуировались школы, детские сады, а также Курский, Киевский и Рижский вокзалы.