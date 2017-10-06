За полтора часа поступило более 30 сообщений о бомбах в зданиях Москвы

Более 30 сообщений о минировании зданий в Москве поступило за полтора часа, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В настоящее время поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них - школы и детские сады. Только в Центральном округе Москвы эвакуировано 20 школ», - сказал собеседник агентства.

Волна массовых звонков о минировании началась в городах России 11 сентября. Обычно в одном городе одновременно «минируют» несколько объектов - торговые центры, кинотеатры, вокзалы, школы, административные здания и даже жилые дома. Об эвакуации СМИ сообщают, как правило, со ссылкой на источники или на очевидцев. Такие звонки поступали в 120 городов России, «заминировано» было более 1900 зданий. При этом ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.

5 октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что ложные сообщения распространяли четыре россиянина, находящихся за границей. По его словам, у них есть пособники на территории России. Ущерб объектов в России от ложных звонков оценивается приблизительно в 300 млн руб.

В Подмосковье тоже проходит массовая эвакуация. С 12.00 мск поступил 41 звонок об угрозах взрыва в школах. Проводится эвакуация 40 школ.