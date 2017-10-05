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Ирина Чевтаева|Яна Шебалина
Безопасность и право

ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

Ложные звонки осуществляли четыре россиянина, находящиеся за границей

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что ложные сообщения об угрозе взрыва зданий на территории России осуществляли четыре россиянина, находящихся за границей. По его словам, у них есть пособники на территории России.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать», - отметил Бортников. Работу по установлению и розыску организаторов и пособников ФСБ проводит совместно с партнерами, заявил он после совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов 76 стран.

«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - пояснил Бортников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, определенные «технические вещи» осложняют работу.

Ущерб объектов в России от ложных звонков оценивается приблизительно в 300 млн руб. Эвакуации проходили в соответствии с правилами работы ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов были обязаны предпринять все меры для проверки поступавшей информации.

«Я понимаю, что на данный момент с учетом произошедшего надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, — существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях — более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил Бортников.

28 сентября стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в заведомо ложных телефонных угрозах. Им оказался 31-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он был арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Волна массовых звонков о минировании началась в городах России 11 сентября. Обычно в одном городе одновременно «минируют» несколько объектов - торговые центры, кинотеатры, вокзалы, школы, административные здания и даже жилые дома. Об эвакуации СМИ сообщают, как правило, со ссылкой на источники или на очевидцев. По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах, за это время всего были эвакуированы около 800 000 человек в 120 городах России. «Заминировано» было более 1900 зданий. При этом ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября в Москве аноним «заминировал» два вуза, гимназию и жилой дом, а на следующий день было сообщено о минировании мэрии Москвы. Однако здание и сотрудников не стали эвакуировать и решили продолжить работу несмотря на телефонные угрозы. Во вторник в Казани эвакуировали парламент и правительство Татарстана после получения анонимного сообщения о минировании.

Первым из высокопоставленных российских чиновников звонки о «минировании» начал комментировать глава МЧС Владимир Пучков. Он утверждал, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями, и охарактеризовал звонки как серьезную проблему. СМИ предполагали, что сообщения о «минированиях» могли поступать с Украины, из «Исламского государства» (запрещенного в России) или от группы хакеров в Брюсселе.

Массовая эвакуация торговых центров и вокзалов в Москве

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murashka
18:41 05.10.2017
Самый большой провал ФСБ года - Навальный!)
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