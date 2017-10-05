ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

А.Бортников уточнил, что работу по розыску организаторов и пособников ложных звонков о минировании ФСБ России осуществляет с партнерами Евгений Егоров / Ведомости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что ложные сообщения об угрозе взрыва зданий на территории России осуществляли четыре россиянина, находящихся за границей. По его словам, у них есть пособники на территории России.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать», - отметил Бортников. Работу по установлению и розыску организаторов и пособников ФСБ проводит совместно с партнерами, заявил он после совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов 76 стран.

«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - пояснил Бортников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, определенные «технические вещи» осложняют работу.

Ущерб объектов в России от ложных звонков оценивается приблизительно в 300 млн руб. Эвакуации проходили в соответствии с правилами работы ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов были обязаны предпринять все меры для проверки поступавшей информации.

«Я понимаю, что на данный момент с учетом произошедшего надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, — существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях — более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил Бортников.

28 сентября стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в заведомо ложных телефонных угрозах. Им оказался 31-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он был арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Волна массовых звонков о минировании началась в городах России 11 сентября. Обычно в одном городе одновременно «минируют» несколько объектов - торговые центры, кинотеатры, вокзалы, школы, административные здания и даже жилые дома. Об эвакуации СМИ сообщают, как правило, со ссылкой на источники или на очевидцев. По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах, за это время всего были эвакуированы около 800 000 человек в 120 городах России. «Заминировано» было более 1900 зданий. При этом ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября в Москве аноним «заминировал» два вуза, гимназию и жилой дом, а на следующий день было сообщено о минировании мэрии Москвы. Однако здание и сотрудников не стали эвакуировать и решили продолжить работу несмотря на телефонные угрозы. Во вторник в Казани эвакуировали парламент и правительство Татарстана после получения анонимного сообщения о минировании.

Первым из высокопоставленных российских чиновников звонки о «минировании» начал комментировать глава МЧС Владимир Пучков. Он утверждал, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями, и охарактеризовал звонки как серьезную проблему. СМИ предполагали, что сообщения о «минированиях» могли поступать с Украины, из «Исламского государства» (запрещенного в России) или от группы хакеров в Брюсселе.

Массовая эвакуация торговых центров и вокзалов в Москве