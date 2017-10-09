В Петербурге эвакуировали суд во время процесса о телефонном терроризме

9 октября Московский районный суд Петербурга эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева, эвакуацию объявили во время слушания дела предполагаемой «телефонной террористки», в 15.45 мск. По делу проходит петербурженка, ее дело слушают с января 2017 г., заседание провести успели, отмечает «Фонтанка». В одном здании с судом располагаются администрация Московского района и отделение «Почты России».

Всего в этот день из-за угроз о взрывах были эвакуированы здания, где находятся подразделения администрации Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области, три вокзала - Балтийский, Витебский и Финляндский, также 23 школы, сообщает «РИА Новости». «Фонтанка» сообщила о «минировании» примерно 10 школ в городе и восьми комитетов Смольного, в том числе по финансам, по транспорту и охране памятников (КГИОП), по здравоохранению, жилищного комитета и строительного. Также были эвакуированы несколько бизнес-центров, в том числе «Дом Зингера», где находятся офисы соцсети «В контакте».

Ранее в этот день из-за анонимных звонков о бомбах проверялись аэропорт, автобусный и железнодорожный вокзалы в Белгороде. Как сообщал «Интерфакс», взрывных устройств нигде не нашли, сбоев в железнодорожном расписании не было. Сбои в работе аэропорта после часового перерыва на эвакуацию были названы «незначительными». Гостиничный комплекс «Белогорье» в пригороде Белгорода эвакуировали примерно на два часа. Также проверки прошли в отеле «Континенталь» и в торговом центре «Сити молл Белгородский».

В Чебоксарах сообщения о бомбах поступили по электронной почте директорам 12 школ. Ни одна угроза не подтвердилась, сообщало МВД Чувашии.