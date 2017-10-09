В Петербурге эвакуировали офис «В контакте»

В Петербурге из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали офис «В контакте». Как сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь «В контакте» Евгений Красников, в понедельник эвакуировали весь бизнес-центр «Дом Зингера», где расположены в том числе офисы компании.

В этот же день в городе анонимные террористы «заминировали» несколько комитетов Смольного, школы, вокзалы и бизнес-центры.

Волна таких массовых звонков идет по городам России с 10 сентября. На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлены предполагаемые организаторы этой акции. По его словам, это граждане России, которые сейчас находятся за рубежом.