Зачем нужна федеральная служба пробации

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Распад семей у осужденных не редкость, но специальной федеральной службы их поддержки после освобождения нет Ilya Naymushin / Reuters

850 руб. – столько в России единовременно получают освобождающиеся из исправительных учреждений от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Помимо денег они получают билеты до города, где они официально зарегистрированы. Дальше ответственность за поддержку бывших осужденных несут региональные власти, поскольку федеральной службы пробации в России нет.

Судимость создает значительные препятствия для трудоустройства. Работодатель обязан проверить, есть ли у соискателя непогашенная судимость, так как это законное препятствие для работы на некоторых должностях. Но не только: зачастую работодатели в анкете при приеме на работу задают вопрос и о том, привлекался ли человек когда-либо к уголовной или административной ответственности. Положительный ответ не может быть законным основанием для отказа в трудоустройстве, но на деле это часто происходит. Не имея возможности заработать на жизнь законным трудом, люди, недавно освободившиеся из мест лишения свободы, могут совершать новые преступления. Рецидивная преступность – большая проблема: 63% осужденных, которые находятся в исправительных колониях (а это основное место отбытия наказания для осужденных к лишению свободы), – рецидивисты.