От редакции
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Майдан развернул миграцию

Майдан развернул миграцию

Украинцы, выезжающие на заработки, теперь предпочитают страны Центральной Европы
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Происшедшая пять лет назад смена власти в Киеве, последовавший конфликт в Донбассе и соглашение с Евросоюзом о возможности безвизового въезда в страны ЕС ощутимо изменили миграционные приоритеты украинцев. Поток работников, направляющихся на заработки в Россию, предсказуемо сократился, хотя и остался значительным, а число украинцев, отправляющихся в страны Центральной Европы, выросло, следует из исследования миграционных настроений жителей Украины, проведенного директором Института миграционной политики (Берлин) Ольгой Гулиной и завсектором миграционных исследований Института демографии Академии наук Украины Алексеем Позняком.

Несмотря на политическую нестабильность и продолжающийся военный конфликт на юго-востоке Украины, миграционное сальдо остается положительным. Но страновые предпочтения трудовых мигрантов поменялись. В 2013 г. 43,2% трудовых мигрантов с Украины, по данным Международной организации труда, уезжали на заработки в Россию и лишь 14% – в Польшу. В 2015–2017 гг., по данным Укрстата, 39% выехавших на заработки украинцев (около 500 000 человек) работали в Польше и 26,3% в России. Это отчасти подтверждается и данными МВД РФ: в январе – сентябре 2018 г. в Россию на заработки прибыли 347 272 украинца – на 39 000, или на 10,1%, меньше, чем за тот же период 2017 г. До 2014 г. мужчины составляли менее 50% выехавших на работу, в 2015–2017 гг., по данным Укрстата, их уже больше 70%.

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Комментарии
Ostanton71
04:46 13.02.2019
Работающие у меня хохлы, в основном с западной Украины, говорят, что здесь они получают существенно больше, чем в Европе, а жить в России проще и дешевле. А на место украинских шабашников всё больше приходят донецкие, крымские, ростовские, чувашские и узбекские.
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