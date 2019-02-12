В ядерной гонке не будет победителей

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев считает ошибочным решение США выйти из ракетного соглашения Виталий Невар/ТАСС

Газета «Ведомости» обратилась ко мне с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Действительно, судьба этого договора тревожит политиков и простых людей на всех континентах. Я тоже обеспокоен, и не только потому, что в декабре 1987 г. подписал этот договор вместе с президентом США Рональдом Рейганом. В происходящем я вижу еще одно проявление опасных разрушительных тенденций в мировой политике.

Идея, которая была для нас главным ориентиром на пути к договору, была выражена в совместном заявлении руководителей СССР и США, принятом на нашей первой встрече в Женеве: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителей».

Договор был первым шагом, за которым последовали другие – Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и взаимные шаги по ликвидации значительной части тактических ядерных средств. Государства пересматривали свои военные доктрины в сторону уменьшения опоры на ядерное оружие. По сравнению с пиком холодной войны количество ядерных вооружений России и США уменьшено более чем на 80%.

Начатый тогда процесс затронул не только ядерное оружие. Была подписана конвенция о ликвидации химического оружия, страны Восточной и Западной Европы договорились о кардинальном сокращении своих вооруженных сил и вооружений. Это был тот самый «мирный дивиденд», который получили все, и прежде всего европейцы, в результате окончания холодной войны.

Все эти годы ДРСМД служил безопасности нашей страны, исключая возможность появления вблизи ее границ «оружия обезглавливающего удара». Правда, не могу здесь не отметить, что высокопоставленные российские деятели порой подвергали его несправедливой критике – мол, напрасно мы ликвидировали эти ракеты, они бы нам еще пригодились. Мне пришлось на это отвечать. Но в последнее время Россия заняла однозначную позицию в пользу сохранения договора. Надеюсь, это отражает более глубокое понимание его значения и в целом проблематики стратегической стабильности.

Сегодня достигнутое в годы, когда мы покончили с холодной войной, подвергается большой опасности. Решение США о выходе из ДРСМД грозит развернуть ход событий в обратном направлении. И это не первый такой шаг. США отказались ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний. В результате одностороннего решения США в 2002 г. прекратил действие Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Из трех главных опор глобальной стратегической стабильности – договоров по ПРО, РСМД и СНВ – остается одна, но и судьба нового договора СНВ, подписанного президентами Медведевым и Обамой в 2010 г., становится неясной. Судя по заявлениям представителей американской администрации, он тоже может «уйти в историю».

Что же произошло? Какая угроза заставляет Америку пойти на разрушение системы ограничения ядерных вооружений, которая служила миру на протяжении десятилетий? В уведомлении о выходе из договора должно содержаться «заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы». То есть государство, идущее на такой серьезный шаг, должно объясниться с мировым сообществом, что заставляет его ломать построенное.

Где же эта угроза «высшим интересам» безопасности США – страны, чьи военные расходы превышают в несколько раз аналогичные траты всех возможных соперников? Заявили ли США о такой угрозе мировому сообществу, общественности, Совету Безопасности ООН, который и создан для того, чтобы обсуждать и решать любые проблемы, угрожающие миру? Нет, этого не было сделано. Вместо этого высказываются претензии к России по поводу предполагаемых нарушений, в которых нелегко разобраться даже опытным специалистам. И обсуждение этих претензий ведется в ультимативном тоне.

Чтобы подкрепить свою позицию, США ссылаются также на наличие ракет средней дальности у других стран, в частности у Китая, Ирана, КНДР. Но и это неубедительно. На долю США и России по-прежнему приходится более 90% накопленного в мире ядерного оружия. В этом смысле наши две страны действительно остаются «сверхдержавами». Ядерные арсеналы других стран в 10–15 раз меньше. Конечно, если бы процесс сокращения ядерного оружия продолжался, то в определенный момент к нему должны были бы присоединиться и другие страны, в том числе Великобритания, Франция, Китай. Такое понимание было, когда мы начинали процесс ядерного разоружения, и эти страны не раз подтверждали соответствующее политическое обязательство. Но трудно требовать от них сдержанности, если одна из сверхдержав выходит из ограничений и собирается наращивать ядерное оружие.

Нельзя не сделать вывод, что за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство. «У нас намного больше денег, чем у любой другой страны, – заявил президент Трамп, – и мы будем наращивать вооружения, пока они не образумятся». Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю, – а для чего же еще?

Но это иллюзорная цель, несбыточная надежда. Гегемония одной страны в современном мире невозможна. Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США. Такова логика всех стихийных, неконтролируемых процессов.

Президент США заявил, что США надеются заключить новый, «хороший» договор. Какой договор – о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США Помпео о том, что у США «нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение». Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет. И эти заверения явно не убедили европейцев. Они встревожены, и их можно понять. У всех на памяти «ракетный кризис» начала 1980-х гг., когда на нашем континенте развертывались сотни ракет – советских СС-20 и американских «Першингов» и крылатых ракет. И все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее.

Я приветствую усилия стран Европы по спасению договора РСМД. Евросоюз призвал США «обдумать последствия выхода из договора для своей собственной безопасности, безопасности своих союзников и всего мира». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, предупредивший, что «прекращение действия договора РСМД будет иметь многочисленные негативные последствия», ездил в Москву и Вашингтон, пытаясь найти вариант решения проблемы. Жаль, что эта попытка не дала результата, но надо продолжать усилия – слишком многое поставлено на карту.

Те, кто хочет поставить крест на договоре, говорят о том, что за время, прошедшее после его заключения, в мире произошли большие изменения и договор просто устарел. Первое, безусловно, верно, зато второе – глубоко ошибочно. Изменения, произошедшие в мире, требуют не отказа от соглашений, создававших фундамент международной безопасности после окончания холодной войны, а дальнейшего движения к конечной цели – ликвидации ядерного оружия. Именно на это должны быть направлены наши усилия.

Я хочу обратиться к американцам, особенно к членам конгресса – республиканцам и демократам. Сожалею, что острая внутриполитическая ситуация, сложившаяся в США в последние годы, привела фактически к срыву диалога между нашими странами по всей повестке дня, и в том числе по проблемам ядерного оружия. Пора преодолеть межпартийные противоречия и начать серьезный разговор. Уверен, что Россия будет к нему готова.

Нужны новые идеи, которые помогли бы сдвинуть отношения между Россией и Америкой с мертвой точки. Здесь велика роль экспертного сообщества. Недавно в статье, опубликованной в «Российской газете» и Washington Post, мы с бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем призвали создать неправительственный форум российских и американских экспертов, чтобы обсудить изменения, произошедшие в сфере безопасности за последние десятилетия, и выработать предложения для правительств наших стран.

Главное, к чему я хочу призвать, – нужен серьезный поворот в мышлении политиков. Милитаризация мышления привела к милитаризации поведения государств, к военным кампаниям в Югославии, Ираке, Ливии, других странах. Их последствия будут ощущаться очень долго.

Ключ к решению проблем безопасности не в оружии, а в политике. Тревожные события последних недель не допускают благодушной реакции. Но и паники быть не должно. Нужно осмыслить создавшуюся ситуацию и, главное, действовать, чтобы не дать миру скатиться в гонку вооружений, конфронтацию, вражду. Несмотря ни на что, я верю, что это все-таки в наших силах.

Автор — генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, президент СССР в 1990-1991 годах.