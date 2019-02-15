Как Дмитрий Медведев разобрался со свеклой

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Андрей Гордеев / Ведомости

На этой неделе председатель партии и правительства Дмитрий Медведев сделал для страны много полезного. Написал статью, в которой пообещал, что благодаря национальным проектам Россия через шесть лет будет обладать «мощной гравитацией» и притягивать лучшие умы и идеи со всего мира. Посетил семинар – совещание судей, где рассказал представителям третьей власти об их тяжелой, но интересной работе. А в День святого Валентина, выступая на сочинском инвестиционном форуме, призвал его участников не только напряженно работать, но и не забывать о любви как «очень важной части нашей жизни».

Однако героем этой рубрики премьер стал не из-за этих замечательных свершений, а благодаря короткому, но емкому высказыванию по проблемам языкознания. «Кто говорит «свекла`», кто говорит «свёкла». Я всегда считал, что вроде свекла`, но на самом деле правильно говорить «свёкла», – сообщил Медведев на встрече с представителями Совета Федерации.