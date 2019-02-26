Из чего сделан «социальный клей»

Сфера труда может быть важнейшим фактором, сближающим мигрантов с местными – но не в России, где страх потерять работу усиливается

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Евгений Разумный / Ведомости

Численность населения России, согласно опубликованным Росстатом данным за 2018 г., сократилась, и этот тренд, по прогнозам демографов, сохранится в будущем. Такие данные объясняются в том числе ожидаемым снижением рождаемости, а также сокращением миграционного прироста населения России, который в минувшем году не смог полностью компенсировать его естественную убыль. Если экспертами сокращение внешней миграции рассматривается скорее как неблагоприятный тренд для страны, то общественным мнением такая новость скорее могла быть встречена благожелательно – если учитывать, что от исследования к исследованию большинство россиян говорят о чрезмерном, по их мнению, количестве мигрантов в России.

Несмотря на то что миграция сегодня уступает практически всем позициям в рейтинге самых острых общественных проблем, находясь в 2018 г. только на 12-м месте, россияне по-прежнему категорически не желают принимать мигрантов. Более двух третей опрошенных в рамках общероссийских опросов «Левада-центра» выступают за жесткие ограничения в сфере трудовой миграции со стороны правительства, а число противников миграции существенно не меняется последние 10 лет. Трудно представить тему, на которую респонденты откликались бы более охотно, перебивая интервьюера, чтобы выразить поддержку всевозможным ограничениям в этой сфере, чем когда речь заходит о миграции.