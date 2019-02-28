Почему встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа закончилась ничем
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Итак, второй исторический саммит США и Северной Кореи завершился ничем. Если прошлым летом в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын хотя бы подписали декларацию о намерениях, то в Ханое обошлось и без итогового документа, и даже без символического совместного обеда, что по восточным меркам можно считать таким же плохим знаком, как и, например, публичную критику в адрес партнера по переговорам. Это выглядело еще более удивительно на фоне того, что в первый день саммита оба лидера наговорили другу другу такую кучу комплиментов, которой могли бы позавидовать многие верные союзники Вашингтона, редко удостаивающиеся от сурового главы Белого дома хотя бы половины подобных любезностей.
При этом у обеих сторон вроде были все стимулы добиваться настоящего прорыва на переговорах.
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