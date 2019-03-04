Долгие проводы Франко

Независимый исследователь Николай Эппле о том, почему само по себе перезахоронение останков каудильо не решит задачу реального примирения нации

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Гигантский мемориал в Долине павших был призван подвести черту под памятью о прошлом и символизировать национальное примирение Manu Fernandez / AP Photo

Решение испанского правительства о перезахоронении останков Франсиско Франко понятно с политической точки зрения, но на практике может обернуться значительными трудностями. Еще два десятка лет назад Испания считалась примером мягкого и успешного договорного транзита от авторитаризма к демократии и речи о переносе останков каудильо не шло. По данным испанского Центра социологических исследований (Centro de Investigaciones Sociologicas), в середине 1990-х 50% испанцев называли Франко гарантом мира в стране, 30% связывали с его руководством экономические успехи. Залогом успеха испанского транзита был так называемый пакт о забвении (Pacto del olvido) – достигнутая почти сразу после смерти диктатора в 1975 г. договоренность политиков закрыть глаза на насилие времен Гражданской войны и преступления режима Франко (это полмиллиона погибших с обеих сторон, столько же эмигрировавших и больше 200 000 репрессированных). На словах договоренность была достигнута ради сохранения гражданского мира и совместного строительства будущего, а на практике – в обмен на гарантии неприкосновенности прежним элитам. Это вполне устраивало общество, озабоченное сохранением стабильности гораздо больше, чем реальными демократическими реформами. Юридической фиксацией общественного консенсуса стал закон об амнистии 1977 г., обеспечивший иммунитет за политические преступления, совершенные до декабря 1976 г.

Но, как выяснилось в очередной раз, просто закрыв глаза на неразвязанные узлы прошлого, уверенно двигаться в будущее затруднительно. В начале 2000-х гг. на общественную сцену вышло новое поколение, так называемые внуки Гражданской войны, куда менее напуганное и более свободное, чем их родители, и лучше представляющее себе ценность прав человека и неприемлемость оправдания диктатуры. Важнейшим общественным феноменом, раскачавшим прежний консенсус, стали усилия активистов по обнаружению и эксгумации массовых захоронений времен Гражданской войны. В 2007 г. парламент принял закон об исторической памяти, предполагающий, в частности, запрет возвеличивания франкизма и деполитизацию прежних мемориалов – ссылки именно на этот закон сделали возможным решение о перезахоронении останков Франко.