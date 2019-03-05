Почему проектам с геоаналитикой нужен общественный контроль

Активное использование московскими властями геоаналитики – данных о перемещении граждан на основе перемещения их сим-карт – призвано служить общественному благу, стать основой для уточнения планов развития дорожной сети, настройки работы общественного транспорта и т. п. Но готовность горожан благожелательно отнестись к такому использованию информации о себе зависит от того, насколько велика уверенность москвичей в том, что властями здесь движет именно забота об общественном благе, а не что-либо еще, – а во времена кризиса доверия общества ко всем госинститутам и на фоне все более активного использования государством разнообразных инструментов контроля за гражданами такой результат вовсе не гарантирован. Поводов вздохнуть спокойно у граждан могло бы быть больше, если бы реализация подобных программ сопровождалась какой-либо формой общественного контроля – но речь об этом пока, похоже, не идет.

Как показал анализ сайта госзакупок, столичный департамент информационных технологий закупает данные геоаналитики с 2015 г. и за эти годы потратил на нее 0,5 млрд руб. Данные предоставляются в обезличенном виде, следует из условий закупки: т. е., говоря проще, не на уровне конкретных сим-карт (а значит, и конкретных людей). Как говорят эксперты, возможности, которые дает геоаналитика, очень велики – это сравнительно дешевый и простой способ узнать об узких местах инфраструктуры, к использованию таких данных для таких целей прибегали и в других странах и городах: Абиджане в Кот д’Ивуаре, Себу на Филиппинах.

Повышение эффективности и удобства работы городского транспорта, расшивка пробок на дорогах, корректировка планов развития городской инфраструктуры – цели, безусловно, благие. Но едва ли граждане согласятся ради общественного блага полностью пожертвовать собственным спокойствием. Поводов же для роста беспокойства государство дает немало, последовательно создавая условия для все более глубокого знакомства с частной жизнью граждан – вспомним настойчивость, с которой продвигался закон Яровой. Формально все такие инициативы объясняются заботой об общественной безопасности, но гарантии, что собираемая информация идет только и безусловно во благо обществу, не всегда убедительны, а возможности для общественного контроля такого ее использования крайне ограничены, если вообще есть, и никаких существенных подвижек в этом направлении нет. Вера граждан в благонамеренность государства зависит и от общего уровня доверия госструктурам – а он в последнее время снижается. Развитие института общественного контроля в сфере использования данных о гражданах едва ли позволит полностью разрешить кризис доверия, но хотя бы обозначит готовность двигаться в этом направлении.