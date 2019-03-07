Зачем генералы борются за сохранение призыва

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Стремление руководства российской армии сохранить призыв на срочную службу отражает устаревшие представления отечественного генералитета о принципах подготовки обученного запаса и отчасти фиксирует неудачу в наборе желающих стать военными профессионалами.

Переход к профессиональной армии в России обсуждается с 1990-х гг.: первый указ об отмене призыва и переходе на контрактную службу накануне выборов 1996 г. подписал еще Борис Ельцин. С тех пор в государстве и в Вооруженных силах многое изменилось, срок службы сократился вдвое до года. Об отказе от призыва продолжают говорить как о деле решенном, в том числе верховный главнокомандующий: в октябре 2017 г. Владимир Путин заявил участникам конкурса рабочей молодежи WorldSkills, что в недалеком будущем призыв на срочную службу «станет неактуальным».