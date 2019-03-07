Как тюрьма уравнивает женщин и мужчин

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Дело может быть в том, что наблюдаемый разрыв – результат разницы в воспитании, которое обычно получают мужчины и женщины Сергей Савостьянов / ТАСС

8 марта – праздник борьбы за равные права и возможности для женщин и мужчин. Хотя человечеству есть к чему стремиться в этой области, можно с уверенностью сказать, что по сравнению с началом прошлого века мы продвинулись далеко вперед. Тем не менее в одном из аспектов человеческой деятельности мужчины по всему миру продолжают удерживать сомнительное первенство – это совершение преступлений. По всему миру мужчины гораздо чаще, чем женщины, совершают преступления и гораздо чаще попадают в места лишения свободы. По данным World Prison Brief, 7% всего тюремного населения в мире составляют женщины. В России эта пропорция самая высокая в Европе: 8% всех отбывающих наказание в местах лишения свободы – женщины. Более того, примерно из 63 млн совершеннолетних женщин в 2010 г. были осуждены 128 000, а из 51 млн мужчин – 716 000. Иными словами, в России на одну женщину, совершившую преступление, приходится примерно семь мужчин-преступников. Это явление давно известно науке, в криминологии оно получило название «гендерный разрыв в преступности» (gender gap in crime), но до сих пор с его объяснением много неясного.

Казалось бы, все очевидно: гендерная диспропорция в преступности – прямое доказательство врожденной агрессивности мужчин, их биологической склонности к риску, выведенное эволюцией желание доминировать и преуспевать любой ценой. Подобный биологизм, как правило, приводит криминологов к курьезам. Например, в 1960-х гг. была выдвинута так называемая XYY-гипотеза, основанная на наблюдении, что среди преступников мужского пола пропорционально большее количество мужчин имеет дополнительную Y-хромосому. Объяснение было простым и казалось крайне логичным: дополнительный игрек превращал обычного мужчину в брутального, жестокого и агрессивного «суперсамца», т. е. прототипического преступника. Однако криминологи быстро обратили внимание на тот факт, что носители бонусной мужской хромосомы выказывали большую склонность вовсе не к насильственным, а к имущественным преступлениям. Последний гвоздь в крышку гроба суперсамцовой гипотезы преступности был забит в конце 1980-х гг., когда обнаружилось, что дополнительный игрек встречается менее чем в 1% мужской популяции. Это делает объяснительную силу биологической гипотезы мизерной, даже если бы она действительно работала.