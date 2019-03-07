От редакции
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Министр для битья

Министр для битья, а не премьер

Публичная порка в Госдуме министра Максима Орешкина — это хорошая возможность выпустить пар перед выступлением Дмитрия Медведева

Публичное и дружное – всеми фракциями – унижение министра экономического развития Максима Орешкина в Госдуме не тянет на избрание его в козлы отпущения, но не похоже и на дежурное зарабатывание политических очков. Это удобный способ выпустить пар перед выступлением председателя правительства Дмитрия Медведева, критиковать которого Дума себе позволить не может.

На парламентском часе в минувшую среду депутаты всех четырех фракций под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина дружно осудили Орешкина за неготовность доложить им об исполнении национальных проектов и решении задач, недавно поставленных Владимиром Путиным в послании. Министр Орешкин пришел в Госдуму с докладом, тема которого была заранее согласована: о приоритетах социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и о реализации национального проекта малого и среднего предпринимательства (МСП). Орешкин пытался сменить тему, предлагал доложить итоги 2018 г., поскольку исполнение национального проекта только началось, но безуспешно. В итоге в выступление министра вошел и анализ итогов 2018 г., и отчет о начале работы над нацпроектом МСП. Тут депутаты потребовали от министра отчета сразу обо всех нацпроектах, он стал отвечать общими словами, а депутаты – возмущаться его неготовностью говорить конкретно, по существу. «Единую Россию» поддержали и депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина палата отправила министра Орешкина готовиться к новому докладу через месяц и предложила ему помочь, а обсуждать МСП почему-то рекомендовала на заседании комитета по обороне.

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