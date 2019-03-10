Можно ли победить фейкньюс законом

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Авторы закона о фейкньюс ставят своей целью остановить волну фейковых новостей, но можно ли это сделать? Андре Гордеев / Ведомости

Два принятых Госдумой на прошлой неделе закона – о наказании за оскорбление власти и фейковых новостях – уже попали в новый анекдот: «Напишешь, что власть плохо работает, – осудят за оскорбление. Напишешь, что работает хорошо, – подпадешь под статью за фейк». Законотворцы уверены, что угрозой наказания они могут остановить фейковые сообщения, которые заполняют социальные сети каждый раз, как случается пожар или взрывается дом. Но можно ли этого добиться с помощью административного преследования? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны понять, как и зачем фейковые новости возникают и кто чаще всего их распространяет.

Правда или ложь: что репостят чаще

В основе фейковой новости может быть розыгрыш, который придуман вчера, а могут – слухи и городские легенды, которые ходили еще среди наших бабушек и дедушек, а то и раньше. Жители Нью-Йорка распространяли истории о том, что в городской канализации живут аллигаторы-людоеды. Жители Древнего Рима боялись встретить возле канализации голодных гигантских осьминогов. Такие тексты антропологи называют городскими легендами: они передаются от человека к человеку и, как правило, претендуют на обобщение некоторой неочевидной, скрываемой от обывателя истины – сообщают «альтернативную правду». Когда городская легенда просачивается в СМИ и соцсети, она становится фейковой новостью: «Максимальный репост!!! 100% не фейк. Вчера бабушку съел крокодил».

Авторы закона о фейкньюс ставят своей целью остановить волну фейковых новостей, но можно ли это сделать? Как они вообще распространяются? В 2018 г. в самом престижном научном журнале – Science – вышла статья, анализирующая фейки. В течение 11 лет исследователи из Массачусетского технологического института Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 126 000 цепочек ретвитов с правдивыми и фейковыми новостями от 3 млн пользователей. Иллюстрация – схема их распространения была опубликована на обложке журнала, и это не паутина, а цепочки ретвитов фейковых новостей, которые авторы исследования назвали «каскадами». Результаты исследования были ошеломляющими: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в 6 раз больше времени, чем фейковым, а у фейковой новости шанс быть перепощенной на 70% выше, чем у настоящей, при этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с катастрофами. Дело не в усилиях отдельных злодеев, политтехнологов или ботов: авторы исследования говорят, что стремление перепостить фейковую новость появилось в ходе человеческой эволюции. Главное преимущество ложной информации – это ее кажущаяся новизна. У homo sapiens развивался навык кооперации и способность реагировать на опасность и предупреждать о ней соплеменников: внимание, за тем холмом голодный лев! Эволюционный выигрыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Однако, если тревога была ложной, ничего особо страшного (кроме разве что разбитой физиономии) не случится. Поэтому люди делятся самыми странными слухами и легендами по принципу «а вдруг это правда и тогда я, первым предупредивший об опасности, молодец».