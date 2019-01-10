Уважение в нагрузку

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Весеннюю сессию Госдума начала с того, что казавшийся абсурдным законопроект о наказании россиян за неуважение к власти получил техническое одобрение комитета по безопасности (на очереди решение профильного комитета по информационной политике, который обсудит предложение в понедельник) – формально инициативе, которая может стать новым простым способом наказания граждан, недовольных властью, дан ход.

Законопроект – часть нового пакета поправок, инициированных сенаторами-единороссами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. За «явное неуважение» к государству и органам, осуществляющим государственную власть, «в неприличной форме», проявленное публично и в интернете, россиян предлагается штрафовать от 1000 до 5000 руб. или заключать под административный арест на 15 суток, дополнив статью 20.1 КоАП РФ. Эксперты уже раскритиковали инициативу как юридически невнятную и оставляющую пространство для злоупотреблений правоприменителей (в приличной, например, форме можно? а неявно, но неприлично?) и в целом вредную и избыточную, особенно на фоне роста общественного недовольства после повышения пенсионного возраста в 2018 г.