Что подростки видят в интернете и что там находят взрослые
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Стремление отдельных представителей власти объяснить рискованное и деструктивное поведение части подростков и молодежи негативным воздействием интернета и соцсетей базируется в том числе на ошибочных представлениях об их роли в жизни молодых россиян.
В январе 2019 г. государственный ВЦИОМ провел опрос 1200 взрослых и 219 подростков (14–17 лет) по вопросам, касающимся влияния социальных сетей и их повесток на их поведение. Как следует из его результатов, подростки (и это ожидаемо) чаще совершеннолетних граждан пользуются интернетом и соцсетями. Воздействие соцсетей на подростков сами подростки и взрослые оценивают по-разному: большинство 14–17-летних респондентов считают, что сети не оказывают на них существенного влияния, отрицательным его назвали 22%, положительным – 19%, большинство взрослых считает его отрицательным, 16% – незначительным и лишь 10% – положительным.
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