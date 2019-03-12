Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Как победить антисемитизм в XXI веке

Виктор Вексельберг: как победить антисемитизм в ХХI веке

Председатель совета директоров ГК «Ренова», глава попечительского совета Еврейского музея о новой волне нетерпимости

Несколько дней назад министр алии (репатриации) и интеграции Израиля Йоав Галант подверг резкой критике Францию за участившиеся вспышки антисемитизма и призвал французских евреев ради собственной безопасности покинуть страну и эмигрировать в Израиль. Столь радикальное заявление израильского чиновника на фоне резкого роста антисемитских настроений в Европе – тревожный звонок. Еще несколько лет назад мне и, думаю, многим казалось, что антисемитизм остался в прошлом, что в современном, открытом мире невозможна публичная демонстрация подобных взглядов. Но последние события в, казалось бы, вполне благополучных странах Европы, на Украине и в США заставляют серьезно усомниться, действительно ли антисемитизму не нашлось места в XXI в.

В прошлом году в моем родном городе Дрогобыче на Западной Украине открылась хоральная синагога, которую мы с отцом Феликсом Соломоновичем помогли восстановить. Эта синагога середины XIX в. была крупнейшей в Восточной Галиции. Церемония открытия не планировалась ни пышной, ни масштабной, но неожиданно на нее пришло больше 5000 человек. Для 70-тысячного Дрогобыча это огромная цифра, многие семьями приезжали издалека, чтобы увидеть вновь открытый храм.

А несколько недель спустя неизвестные разбили стекла синагоги. Вероятно, вандалов не устроило, что в городе появился действующий еврейский храм, к тому же восстановленный на средства российского бизнесмена. И это лишь одно из проявлений ненависти, с которыми столкнулись евреи Украины всего за последние несколько месяцев. Во Львове была осквернена синагога, на еврейском кладбище в Коломые в Ивано-Франковской области на стене памяти кто-то изобразил человека, бросающего в урну звезду Давида. А в середине февраля изображение свастики появилось на плазменных панелях в торговом молле в центре Киева. Не зря еврейские сообщества по всему миру били тревогу, когда в новогоднюю ночь по улицам украинской столицы прошло факельное шествие.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
zahar
05:11 13.03.2019
"Идеи превосходства (национального, религиозного, любого другого) набирают популярность." этим идеям 3000 лет ..))) . нечего на зеркало пенять коль рожа крива..)))
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике