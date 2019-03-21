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Статья опубликована в № 4778 от 21.03.2019 под заголовком: Как подготовить уход, чтобы остаться

Как подготовить уход, чтобы остаться

Политолог Григорий Голосов об опыте институционального строительства Нурсултана Назарбаева

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев перестал быть президентом, но фактическим лидером Казахстана он останется. Иначе и быть не может. В условиях авторитаризма бывает не так уж много обстоятельств, которые могут разлучить правителя с властью. Это, естественно, смерть самого правителя, а также государственные перевороты и массовые выступления народа. Ничего подобного в Казахстане не наблюдается. Но иногда бывает так, что правитель, не отказываясь от фактической власти, пересаживается с одного трона на другой – как правило, даже повыше прежнего. Это как раз казахстанский случай.

Такие пересаживания не очень вписываются в традиционные формы авторитаризма. Королю трудно сохранить власть после отречения от престола, а генеральному секретарю ЦК правящей коммунистической партии – после ухода с партийных постов. Не без проблем проходят такие операции и в условиях современного авторитаризма, который называют электоральным, потому что с конституционной точки зрения единственным источником власти считается воля народа, выраженная на выборах. Но эти проблемы поддаются решению: Назарбаев свои решил.

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