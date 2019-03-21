Как подготовить уход, чтобы остаться

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Лидер Казахстана, которому власть досталась в силу стечения обстоятельств, оказался весьма одаренным политиком Sadat / Zuma / TASS

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев перестал быть президентом, но фактическим лидером Казахстана он останется. Иначе и быть не может. В условиях авторитаризма бывает не так уж много обстоятельств, которые могут разлучить правителя с властью. Это, естественно, смерть самого правителя, а также государственные перевороты и массовые выступления народа. Ничего подобного в Казахстане не наблюдается. Но иногда бывает так, что правитель, не отказываясь от фактической власти, пересаживается с одного трона на другой – как правило, даже повыше прежнего. Это как раз казахстанский случай.

Такие пересаживания не очень вписываются в традиционные формы авторитаризма. Королю трудно сохранить власть после отречения от престола, а генеральному секретарю ЦК правящей коммунистической партии – после ухода с партийных постов. Не без проблем проходят такие операции и в условиях современного авторитаризма, который называют электоральным, потому что с конституционной точки зрения единственным источником власти считается воля народа, выраженная на выборах. Но эти проблемы поддаются решению: Назарбаев свои решил.