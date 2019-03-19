Ушедший в отставку Назарбаев удержит бразды правления Казахстаном

Нурсултан Назарбаев, считают политологи, сохранит фактически президентское влияние на ситуацию в стране Vyacheslav OSELEDKO / AFP

Нурсултан Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном с июня 1989 г., объявил во вторник об уходе в отставку: президент решил, что пора обеспечить приход к власти нового поколения руководителей. До окончания срока его полномочий в апреле 2020 г. президентский пост будет занимать председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев напомнил, что кроме официально закрепленного статуса елбасы (лидер нации) он сохраняет и должность председателя совета безопасности и лидера правящей партии «Нур отан». «То есть остаюсь с вами», – подытожил бывший президент.

На момент подписания номера ни один из основных казахстанских политиков не прокомментировал заявление Назарбаева. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Казахстана провели телефонный разговор, но о чем, говорить отказался.

Ушел, чтобы остаться

По мнению политолога Евгения Минченко, причина ухода Назарбаева – состояние здоровья.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предполагает, что перед заявлением президент Казахстана провел консультации с разными политическими силами, возможно, и Москву информировали раньше.

По словам человека, близкого к администрации президента России, такие консультации действительно были, а кандидатура Токаева выбрана не случайно – после Назарбаева это наиболее известный в мире казахстанский политик, имеющий прочные связи с руководством двух главных соседей страны, России и Китая.

По оценке политолога Алексея Макаркина, модель казахстанского транзита власти напоминает китайскую, где организатор реформ Дэн Сяопин ушел в 1980-е гг. с официальных постов, но сохранил за собой должность председателя Центрального военного совета и продолжал оказывать определяющее влияние на политику. «Отличие в том, что в Китае была и есть такая скрепа, как компартия. У Назарбаева есть своя политическая партия, аналог «Единой России», но она не столь укоренена, как КПК», – продолжает Макаркин. Назарбаев давно нашел выход из положения, считает политолог: он будет не просто председателем совбеза, но еще и официально зафиксирован в роли лидера нации, чего не было даже у Дэн Сяопина. В последние годы, напоминает Макаркин, президент Казахстана провел большую работу по деконцентрации власти, усилил роль парламента.

Самое главное – Назарбаев остается председателем совбеза, полномочия которого не так давно были законодательно усилены настолько, что они превышают полномочия президента, говорит политолог Аркадий Дубнов: он будет контролировать политический процесс в стране, пока жив и дееспособен. Чтобы транзит власти подобным образом произошел и в России, российскому лидеру нужно обладать немного другим представлением о себе в мире, рассуждает политолог.

«Наш лидер себя видит где-то на небе, – считает Аркадий Дубнов, – он человек-миссия. Огромное количество интересов и кланов в России сосредоточено на Путине. Если в России будет такой же сценарий, как в Казахстане, то на следующее утро после того, как [Путин] об этом объявит, начнется буча. Россия – страна с большим количеством окружающих президента влиятельных группировок, которые вступят в схватку за власть сразу, как станет известно, что он готов уйти». В Казахстане нет такого числа кланов, они все приручены, никто из них ничего не потеряет, если они будут слушаться Назарбаева, уверен Дубнов.

Интеграция продолжится

Назарбаева можно назвать прародителем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в том виде, в котором он существует сейчас, уверен директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. Назарбаев был инициатором создания и предшествовавшего ЕАЭС Таможенного союза. Эффект от евразийской интеграции для России и Казахстана составил минимум несколько процентных пунктов ВВП, считает эксперт, но перспективы союза будут зависеть от того, продолжат ли преемники курс Назарбаева. В правящей элите Казахстана сильны прозападные лоббисты, предупреждает Кнобель.

В военной области Назарбаев всегда полностью полагался на союз с Россией, о чем свидетельствует вся направленность военного строительства этого ближайшего российского союзника по ОДКБ, говорит бывший высокопоставленный руководитель российского Минобороны: российско-казахстанским отношениям в области обороны и безопасности ничего не угрожает и после отставки Назарбаева, тем более что он остается председателем совбеза.

Бизнес по-казахстански

В Казахстане для иностранных инвестиций созданы все условия и основное из них – полная прогнозируемость рисков: политических, экономических, валютных и т. д., рассуждает представитель работающей там крупной российской компании. В стране нет санкций, иностранные банки спокойно работают и дают взаймы деньги, руководство страны, в частности премьер-министр, бизнес-ориентировано, все предсказуемо и в отличие от России отсутствует турбулентность, перечисляет он.

Каждый предприниматель выбирает, быть незаменимым или быть незаметным, говорит Тимур Турлов, гендиректор «Фридом финанс» (работает в России и Казахстане), так вот второй тактики в Казахстане придерживаться очень сложно: там ты сразу попадаешь в поле зрения конкурентов и регулятора. Но там и проще найти контакт с людьми, которые принимают решения, – возможно, потому, что Казахстан более компактный. Казахстан и Россия очень похожи – и по ментальности, и по структуре экономики, и по политическому устройству, считает Турлов.

С помощью госрегулирования (субсидии, утилизационный сбор и проч.) власти Казахстана сумели создать несколько автозаводов и привлечь иностранных партнеров, включая российские автоконцерны, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. На шести автопредприятиях, по данным «Казавтопрома», выпускаются автомобили нескольких брендов, в том числе Lada, Hyundai, Kia, Chevrolet, Skoda, «Камаз», ГАЗ и др. Но рынок невелик и Казахстану не удалось добиться глубокой локализации, замечает Беспалов. Казахстан в едином таможенном пространстве с Россией, считает управляющий партнер EURussia Partners Иван Бончев: выгоднее открыть завод в России и беспошлинно отправлять часть продукции в соседний Казахстан.

Представители «Росатома» и «Интер РАО» об особенностях инвестклимата при Назарбаеве распространяться не стали. С представителем «Лукойла» – у консорциума, в который входила компания, были разногласия с Казахстаном при освоении Карачаганакского месторождения – связаться не удалось.

В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина, Анна Холявко, Ирина Синицына, Владимир Штанов, Виталий Петлевой, Александра Астапенко