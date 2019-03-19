Почему Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

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Если исходить из того, что это решение добровольное, принятое в здравом уме и трезвой памяти, то можно предположить, что этот шаг готовился, тщательно планировался Shamil Zhumatov / Reuters

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана, который занимал с 1991 г. Однако он останется председателем Совета безопасности республики, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Президентом до новых выборов, которые пройдут в 2020 г., стал его давний соратник, спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

Опрошенные «Ведомостями» российские политологи считают, что выбранный Назарбаевым сценарий плавной передачи власти напоминает путь, по которому в середине 80-х гг. пошел в Китае Дэн Сяопин. Но в России этот опыт вряд ли применим.

Аркадий Дубнов, политолог:

Назарбаев уходит с поста президента. Но он не уходит с поста национального лидера, остается при звании «елбасы», то есть лидера нации. А самое главное, он остается председателем Совета безопасности Казахстана, полномочия которого не так давно были законодательно закреплены настолько, что они превышают полномочия президента. Поэтому сравнение с Дэн Сяопином в Китае подходит. Назарбаев остается верховным демиургом, рефери, создателем и удержателем Казахстана. Он будет контролировать политический процесс в стране до тех пор, пока дееспособен и пока жив.

Назарбаев довольно мудро поступает. Он делает так, чтобы не допустить какой-либо обструкции, которая могла бы случиться, когда его не станет. А такие риски всегда существуют. Это сценарий очень толковый. Он позволит сохранить интересы его людей, его курса. Назарбаев сделал Казахстан субъектом международного права. Он будет сохранять и контролировать свое наследство.

Чтобы что-то подобное произошло в России, нужно обладать немного другим представлением о себе в мире. Наш лидер себя видит где-то на небе, он – человек-миссия. Огромное количество интересов и кланов в России сосредоточено на Путине. Если в России будет реализовываться такой сценарий, то на следующее утро после того, как он об этом объявит, начнется буча. Россия – страна с большим количеством влиятельных группировок, которые окружают президента, они вступят в схватку за власть сразу, как станет известно, что он готов уйти. В Казахстане нет такого числа кланов, они все приручены, никто из них ничего не потеряет, если они будут слушаться Назарбаева. Казахстан – большая страна, но не столь богатая финансово-промышленными группировками.

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий: