Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Alastair Grant / AP

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

«В важные исторические моменты я выступаю перед народом. Сегодня такой день, но важность сегодняшнего обращения другая. Я как президент Казахстана принял решение о прекращении собственных полномочий. Безусловно, это непростое решение. В этом году 30 лет, как я занимаю самый высокий пост в нашей стране», – сказал Назарбаев.

По его словам, исполнять обязанности главы государства будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев отметил, что останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан», а также останется членом Конституционного совета.

Позже на сайте президента Казахстана был опубликован указ об отставке Назарбаева, согласно которому его полномочия прекращаются 20 марта. В этот же день Токаев на заседании парламента принесет присягу.

Назарбаев родился 6 июля в 1940 г., ему 78 лет. До своей отставки он дольше всех руководил страной на постсоветском пространстве. В июне 1989 г. Назарбаев был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Назарбаева главой республики. А в 1991 г. он получил 98,7% голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз.

Назарбаев, по его словам, был одним из инициаторов создания Таможенного союза с участием России, Казахстана и Белоруссии. Союз заработал в 2010 г., а в 2015 г. был преобразован в Евразийский экономический союз, к которому присоединились Армения и Киргизия.

В 2010 г. парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации. Президент документ не подписал и не вернул его в парламент для повторного обсуждения. В феврале этого года он попросил Конституционный совет разъяснить норму основного закона страны о прекращении президентских полномочий, а позже заявил, что досрочные выборы главы государства в стране не планируются.