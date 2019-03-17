Первый год четвертого срока Путина: как изменилась политика
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В первый год четвертого президентского срока Владимира Путина власть прибегла к стратегии «окапывания», начав подготовку к длительному противостоянию внешним и внутренним вызовам в преддверии 2024 г., говорится в публикуемом в понедельник докладе фонда «Либеральная миссия». Самыми серьезными стали изменения в экономической политике: Кремль концентрирует ресурсы для дирижистских программ стимулирования экономики, придерживаясь консервативной кредитно-денежной политики. Внешняя политика выглядит изоляционистской: Москва не рассчитывает на поддержку других стран и педалирует тему противостояния с США, чтобы подтвердить исключительность своего статуса в мировой политике. Пенсионная реформа подстегнула резкое изменение социальных настроений, стагнация в экономике и снижение доходов граждан подрывают доверие к режиму, а внешнеполитическая мобилизация и пропаганда перестают это компенсировать, считают эксперты.
Низкая поддержка населения провоцирует локальные кризисы, как в 2018 г., когда не избрались четыре губернатора. При этом за два года проведена самая массовая в постсоветской истории ротация губернаторов, среди которых беспрецедентно высока доля «варягов» (63%), часто скрывающихся под имиджем «молодых технократов». Большую роль, чем «популярность Путина» и эффективность пропаганды, для поддержания стабильности режима начинает играть силовая политика – от давления на молодежную среду до ужесточения наказаний для элиты.
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