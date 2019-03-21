Как спасти Deutsche Bank
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«Больше – значит лучше» – таков, видимо, был принцип руководства Deutsche Bank в прошлом десятилетии. Гендиректор Йозеф Акерманн наращивал активы как до финансового кризиса 2008 г., так и после, как будто бросая вызов регуляторам, стремившимся по всем фронтам ограничить чрезмерно разросшийся и перешедший границы допустимого риска банковский сектор.
Как ни парадоксально, но более чем через 10 лет после кризиса принцип «больше – значит лучше» снова стоит на повестке дня при определении стратегии развития Deutsche Bank – правда, на этот раз речь идет о выживании все еще крупнейшего банка Германии. Предлагается объединить его с Commerzbank (в понедельник объявлено о начале официальных переговоров), хотя Deutsche до сих пор не закончил интегрировать немецкий Postbank, приобретенный почти 10 (!) лет назад.
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