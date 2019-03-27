Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Человек недели Роберт Мюллер

Мюллер выступил, что дальше

Оппонентам Трампа ничего не остается, как продолжить собственные расследования

Ну вот и все. Почти двухлетнее расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера завершено. Радостный вывод «Гора родила мышь», зазвучавший, как говорится, из каждого российского утюга сразу после публикации краткого резюме доклада Мюллера, на мой взгляд, тут не совсем уместен. Ведь факт вмешательства России в выборы президента США 2016 г. комиссия все же подтвердила, а это был один из двух главных для нас вопросов этого расследования. Но вот ответ на другой и особенно важный для самого Дональда Трампа вопрос – вступал ли нынешний глава Белого дома или сотрудники его предвыборного штаба в сговор с российскими властями – действительно оказался однозначно отрицательным.

Так что ехидство российских комментаторов можно понять: не по зубам все-таки оказался их старине Мюллеру наш Максим Максимыч Трамп. И от своих пальчиков на чемодане русской пианистки отбоярился (ну хорошо, чемодана у него не было, зато были девушки с пониженной социальной ответственностью и пачками полученных за молчание долларов), и его пастор Шлаг (он же экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт) якшался, оказывается, вовсе не со злейшими врагами рейха, а с их соседями-украинцами, что не так предосудительно. Разоблачили же в итоге только радистку Кэт с ее фабрикой троллей, да и ту американскому правосудию достать, похоже, не удастся.

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