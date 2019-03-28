Как заставить водителей соблюдать ПДД
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В России на дорогах ежегодно погибает свыше 18 000 человек, более 200 000 получают травмы. И хотя смертность от ДТП постепенно снижается, все равно в подушевом исчислении она в 3 раза выше, чем в странах Западной Европы. Часть ДТП связана с факторами, не зависящими от водителей: состояние дорог, невнимательность пешеходов. Однако большая часть – почти 90% всех ДТП, если верить статистике ГИБДД, – напрямую связана с нарушением правил дорожного движения водителями. Например, четверть смертельных ДТП в 2018 г. вызвана пьяными водителями.
Недавно секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал серьезно наказывать «систематические и грубые нарушения правил дорожного движения <...> вплоть до введения уголовной ответственности». Особенно он отметил такие нарушения, как управление транспортом лицами, лишенными водительских прав или в состоянии опьянения.
Решительный настрой в борьбе за безопасность на дорогах нельзя не приветствовать. Однако дальнейшее ужесточение наказания, и в особенности криминализация нарушений ПДД, совсем не эффективный способ борьбы.
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