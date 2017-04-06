«Жигули» против «Мерседеса»

Смертность на дорогах России в 3 раза выше, чем в странах Западной Европы. Каждый год около 20 000 человек в стране становятся подсудимыми по обвинению в причинении смерти или тяжкого вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения. Одновременно с этим в России выше и неравенство в распределении доходов. Как различаются перспективы дел водителя «Жигулей» и водителя «Мерседеса», обвиняемых в одном и том же преступлении?

Институт проблем правоприменения более четырех лет исследует неравенство социальных групп в суде (см. «Статусный уклон в российских судах»). Регрессионный анализ позволяет сравнивать тяжесть наказания для разных групп при равных юридически значимых обстоятельствах дела. Предприниматели, например, получают более суровое наказание по сравнению с чиновниками по статье «Мошенничество», а студенты – более мягкое наказание по общеуголовным статьям по сравнению с другими группами населения.

Преступления по неосторожности, связанные с ДТП, примечательны тем, что являются почти случайными: совершить наезд на пешехода может почти в равной степени и водитель дорогого автомобиля, и владелец машины советской марки. Получается, что исследование таких неумышленных преступлений дает даже более точную картину неравенства в суде, чем исследование умышленных преступлений. Кроме того, в таких случаях есть индикатор уровня дохода подсудимого – марка и модель автомобиля.

В 2010–2013 гг. судами были приняты решения по делам 39 000 подсудимых по ч. 2–6. ст. 264 Уголовного кодекса (УК). Для каждого десятого решения был найден его текст с упоминанием марки и модели автомобиля подсудимого. Это позволило установить его предполагаемую стоимость, используя усредненные цены на вторичном рынке. Оказалось, что половина подсудимых по этой статье УК управляли автомобилем со средней стоимостью ниже 150 000 руб. (цены 2014 г.). Лишь 10% подсудимых управляли автомобилем со средней стоимостью выше 600 000 руб., и менее 5% подсудимых – стоимостью более 1 млн руб.

Каковы судебные исходы по делам о ДТП, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пострадавшего? Во-первых, судья может оправдать обвиняемого. На практике такой исход крайне редок: оправдывают одного из 200 обвиняемых. Во-вторых, для лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, судья может назначить условное наказание с испытательным сроком. Наконец, по таким преступлениям возможно примирение с потерпевшим. В этом случае подсудимый – с согласия потерпевшего и судьи – остается вправе вновь садиться за руль и не получает судимость, но информация о привлечении к ответственности заносится в информационную базу МВД.

Регрессионный анализ позволил нам контролировать влияние юридически значимых обстоятельств дела и характеристик подсудимого, оценивая при этом влияние на исход дела интересующей нас переменной – стоимости автомобиля. Разумеется, стоимость автомобиля неточно измеряет достаток (например, машина может быть купленной в кредит). Поэтому мы уточнили наши оценки с помощью дополнительных данных о высшем образовании подсудимого и наличии у него/нее частного бизнеса или руководящей должности в организации.

Основной результат исследования отображен на графике. Согласно вычислениям водители авто за 50 000 руб., которые представляют нижние 5% подсудимых по уровню дохода, в среднем практически не способны воспользоваться примирением сторон (менее 4%) и половину таких подсудимых приговаривают к реальным срокам лишения свободы. Напротив, водители авто за 1 млн руб., представляющие верхние 5% подсудимых по уровню дохода, примиряются в 55% случаев, а реальный срок получают лишь 10% подсудимых.

То, что более обеспеченные подсудимые чаще примиряются, неудивительно. Одним из условий примирения является выплата компенсации, которая полностью удовлетворит требования пострадавшей стороны. Удивительным же является то, что вероятность получить реальный срок по делам, по которым не произошло примирения, все равно заметно ниже для более обеспеченных подсудимых. Конечно, можно возразить, что высокостатусные подсудимые могут позволить себе дорогих адвокатов. К сожалению, в наших данных мы не можем в полной мере учесть качество защиты. Однако мы имеем основания предположить, что обнаруженное различие в исходах дел не может быть объяснено только этим фактором. Получается, что судьи более снисходительно относятся к более богатым подсудимым.

Неравенство в обществе имеет много выражений. Суд с декларируемым принципом равенства перед законом – одно из мест, где различие должного и сущего проявляется ярче всего.

Авторы – докторант Европейского университета во Флоренции и ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге