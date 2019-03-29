Контрреволюция достоинства

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Андрей Гордеев / Ведомости

Свежие законы о «фейковых новостях» и «оскорблении власти» (так их чаще всего кратко именуют в обиходе) многими были восприняты как факт давления на СМИ, на свободу слова в целом. Их вписывают в более общий тренд давления на оппозицию и протестное движение. В частности, это превентивные меры против неорганизованного, но сравнительно массового протеста, собирающегося вокруг точек кипения в сетях. Оценки были крайне резкими вплоть до сомнений в том, что принятие актов в данном виде вообще возможно. Все сфокусировались на формулировках, размере санкций и возможном правоприменении, но интересно взглянуть на эти новшества и с точки зрения общей динамики процесса, в более широком контексте политической истории.

Законы циклизма

Перипетии свободы вообще и печати в частности вписаны в графики более развернутых циклов, связанных с радикальными преобразованиями. На плоскости это аритмичные синусоиды, в трехмерном пространстве – неправильная, но все же спираль.