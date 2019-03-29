Мнения / Аналитика / Метафизика власти
Статья опубликована в № 4784 от 29.03.2019 под заголовком: Контрреволюция достоинства

Контрреволюция достоинства

Философ Александр Рубцов о замыкании круговой обороны власти

Свежие законы о «фейковых новостях» и «оскорблении власти» (так их чаще всего кратко именуют в обиходе) многими были восприняты как факт давления на СМИ, на свободу слова в целом. Их вписывают в более общий тренд давления на оппозицию и протестное движение. В частности, это превентивные меры против неорганизованного, но сравнительно массового протеста, собирающегося вокруг точек кипения в сетях. Оценки были крайне резкими вплоть до сомнений в том, что принятие актов в данном виде вообще возможно. Все сфокусировались на формулировках, размере санкций и возможном правоприменении, но интересно взглянуть на эти новшества и с точки зрения общей динамики процесса, в более широком контексте политической истории.

Законы циклизма

Перипетии свободы вообще и печати в частности вписаны в графики более развернутых циклов, связанных с радикальными преобразованиями. На плоскости это аритмичные синусоиды, в трехмерном пространстве – неправильная, но все же спираль.

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