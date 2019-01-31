Мнения / Аналитика / Метафизика власти
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Власть в поисках любви

Власть в поисках любви

Философ Александр Рубцов о том, как система реагирует на падение рейтингов руководства
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Арифметика легитимности: количество и качество

Может показаться, что рейтингам руководства у нас уделяется слишком большое внимание. Нервическое отслеживание данных опросов выглядит явным перебором в сравнении с другими, «калибровочными» странами, а главное – в сопоставлении с политическим весом социально-экономических, технологических и тому подобных показателей положения дел в стране. Замеры любви населения к ВВП от ВЦИОМа, ФОМа и «Левады» много важнее данных по ВВП от Росстата. Если бы вдруг выяснилось, что рейтинг лидера можно опять задрать до заоблачных высот, но ценой еще большего падения производства, социальных индексов и т. д., думается, такое решение было бы принято – даже с учетом неизбежной отдачи в будущем.

Тем не менее это особенность не столько психологии власти, сколько самой властной конструкции. Из всех основных версий легитимации господства (например, по Максу Веберу) у нас со всей определенностью сейчас реализована одна – харизматическая. Это многое объясняет в режимах, которые принято считать персоналистскими.

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Комментарии
Arty
06:30 01.02.2019
Наш стареющий нарцисс хочет слышать от зеркала только " ты на свете всех милее" ,в противном случае предлагается запретить зеркала. Законодательные инициативы Клишаса как раз об этом. Власть не ругать ,интернет взять под жесткий контроль ,желательно ходить строем и не высовываться.И будет казаться ,что это навсегда ,но потом вдруг кончится ,так же неожиданно ,как это было в 80-х.
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