Власть в поисках любви
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Арифметика легитимности: количество и качество
Может показаться, что рейтингам руководства у нас уделяется слишком большое внимание. Нервическое отслеживание данных опросов выглядит явным перебором в сравнении с другими, «калибровочными» странами, а главное – в сопоставлении с политическим весом социально-экономических, технологических и тому подобных показателей положения дел в стране. Замеры любви населения к ВВП от ВЦИОМа, ФОМа и «Левады» много важнее данных по ВВП от Росстата. Если бы вдруг выяснилось, что рейтинг лидера можно опять задрать до заоблачных высот, но ценой еще большего падения производства, социальных индексов и т. д., думается, такое решение было бы принято – даже с учетом неизбежной отдачи в будущем.
Тем не менее это особенность не столько психологии власти, сколько самой властной конструкции. Из всех основных версий легитимации господства (например, по Максу Веберу) у нас со всей определенностью сейчас реализована одна – харизматическая. Это многое объясняет в режимах, которые принято считать персоналистскими.
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