Статья опубликована в № 4784 от 29.03.2019 под заголовком: Оттаявшая ксенофобия
Когда оттаивает ксенофобия
Запрет на определенный вид деятельности для мигрантов — популярный, но не эффективный способ побороть неприязнь к приезжим
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Внезапная вспышка антимигрантских волнений в Якутии может быть вызвана стечением обстоятельств. Последовавший вслед за этим запрет властей принимать на работу гастарбайтеров по 33 специальностям стал популистским ответом с целью снизить недовольство жителей столицы республики.
В среду глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запретивший имеющим патенты мигрантам работу по 33 специальностям, в том числе по весьма востребованным среди приезжих: продавца, водителя такси и автобусов, строителя и др. Такие решения и прежде принимались в Якутии, но нынешний указ Николаева выглядит особенным из-за сложившейся в республике обстановки.
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