Экзамен на лояльность для президента Токаева
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Официальный кремлевский сайт, когда есть на то основания, подчеркивает, что встреча или телефонный разговор состоялись по инициативе собеседника президента Владимира Путина, значительного мирового лидера. Смысл такой, как я понимаю: мир прибегает к мудрости российского президента, а он даже и так называемым партнерам рад открыть глаза на происходящее, помочь советом.
Так вот: в случае с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым кремлевский сайт просто констатирует, что это его первая зарубежная поездка в новой роли; зато казахстанский официоз – в типично восточной каверзной манере – как бы вскользь сообщает, что это именно Москва пригласила президента Токаева. Он в любом случае отправился бы с первым зарубежным визитом в Россию, подчеркивают казахстанцы, но все-таки!
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