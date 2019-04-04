Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Человек недели Касым-Жомарт Токаев

Экзамен на лояльность для президента Токаева

Московский визит был проверкой на верность Нурсултану Назарбаеву

Официальный кремлевский сайт, когда есть на то основания, подчеркивает, что встреча или телефонный разговор состоялись по инициативе собеседника президента Владимира Путина, значительного мирового лидера. Смысл такой, как я понимаю: мир прибегает к мудрости российского президента, а он даже и так называемым партнерам рад открыть глаза на происходящее, помочь советом.

Так вот: в случае с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым кремлевский сайт просто констатирует, что это его первая зарубежная поездка в новой роли; зато казахстанский официоз – в типично восточной каверзной манере – как бы вскользь сообщает, что это именно Москва пригласила президента Токаева. Он в любом случае отправился бы с первым зарубежным визитом в Россию, подчеркивают казахстанцы, но все-таки!

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике