Ни транзита силы, ни транзита слабости

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Не будучи специалистом в казахских делах, я ничего не могу сказать про отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, хотя, разу­меется, для России и Владимира Путина это главная новость недели. Первый из несменяемой уже 20 лет троицы Путин – Назарбаев – Лукашенко теперь пошел. И задал определенный стандарт для остальных. Младшие товарищи теперь должны определиться. Хотят ли они побить рекорд Назарбаева – почти 29 лет на троне? Или, наоборот, хотят пойти по его стопам или по крайней мере готовы об этом задуматься?

Может ли президент Путин сегодня скомандовать «Транзит!»? Идет ли кастинг преемников? И ждать ли нам транзита власти по-казахски? Нет. Нет. И нет. В ближайшие дни «кремлевские источники» будут рассказывать, как «в Кремле» обсуждают разные сценарии транзита: казахский, белорусский и т. д. Но забудут при этом уточнить, что никаких конкретных распоряжений по поводу транзита президент Путин не давал, а все обсуждения пока не выходят за рамки инициативных проработок, не все они докладываются даже Сергею Кириенко, не говоря про Антона Вайно и самого Путина.