Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Политэкономия: Хронический транзит

Страна хронического транзита

В России 2018–2024 годы – не период транзита, а лишь его преддверие
Андрей Колесников

Российская политическая жизнь вошла в полосу вялых низких ожиданий на фоне политической апатии и точечных репрессий, изображающих режим как жертву коррупции, причем коррупции скорее либеральной (процесс Улюкаева и театральное дело). Фаворитизм, непотизм, бесстыдный госкапитализм с пожиранием остатков конкуренции как в экономической, так и в политической системе – все это фон предвыборной кампании, которую основная масса населения, скрепленная крымским консенсусом и психологией осажденной крепости, просто предпочла бы не замечать. Едва ли кто-то всерьез считает мартовские электоральные процедуры выборами в собственном смысле слова.

Единственная внятная интенция политического класса и его лидера – самосохранение во власти. Единственная четко артикулируемая озабоченность политико-финансовых кланов – угадать, на кого ставить в следующем политическом сезоне. И по языку жестов определить, считать ли Путина хромой уткой или ни в коем случае этого не делать, заложившись на сценарий сохранения им власти в том или ином виде в 2018 г.

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