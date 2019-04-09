От редакции
Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Doing Business как самоцель

Когда рост в рейтинге Doing Business превращается в самоцель

Настойчивость в продвижении России в рейтинге инвестклимата не стыкуется с действиями силовиков

Идея добиться-таки попадания России в топ-20 рейтинга Doing Business не оставляет Владимира Путина: похоже, это превращается в самоцель.

Как рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, президент вновь поручил добиться выхода России на 20-е место рейтинга – теперь к 2024 г. Впервые задача была поставлена еще в 2012 г., когда Россия занимала 120-ю строчку из 183-х. Взять высоту к 2018 г. не получилось, хотя прогресс был очевиден: 31-е место из 190. Помощник президента Андрей Белоусов назвал такой результат «выдающимся». Результат мог бы быть еще лучше, сетовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если бы не «незаконные рестрикции» – санкции.

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