Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Doing Business как самоцель
Когда рост в рейтинге Doing Business превращается в самоцель
Настойчивость в продвижении России в рейтинге инвестклимата не стыкуется с действиями силовиков
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Идея добиться-таки попадания России в топ-20 рейтинга Doing Business не оставляет Владимира Путина: похоже, это превращается в самоцель.
Как рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, президент вновь поручил добиться выхода России на 20-е место рейтинга – теперь к 2024 г. Впервые задача была поставлена еще в 2012 г., когда Россия занимала 120-ю строчку из 183-х. Взять высоту к 2018 г. не получилось, хотя прогресс был очевиден: 31-е место из 190. Помощник президента Андрей Белоусов назвал такой результат «выдающимся». Результат мог бы быть еще лучше, сетовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если бы не «незаконные рестрикции» – санкции.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}