Собор парижской солидарности
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Мрачное пророчество Виктора Гюго из предисловия романа «Собор Парижской Богоматери» («Самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли»), к счастью, не сбылось. Памятник французской средневековой готики (возведение началось в XII в.), один из символов Парижа и европейской культуры, Нотр-Дам-де-Пари выстоял в 15-часовом пожаре, лишившись шпиля и крыши. Но огонь пощадил многие шедевры, в том числе большинство витражей, поврежденный огнем орган подлежит восстановлению, часть реликвий мирового уровня по стечению обстоятельств вывезли из собора незадолго до пожара. Всего, по предварительным оценкам, утрачено от 5 до 10% предметов внутреннего убранства, пишет Figaro. Впрочем, масштаб случившегося не следует и преуменьшать: потребуются годы кропотливых реставрационных работ.
Реакция на пожар (по счастью, обошлось без человеческих жертв) ярко отразила состояние умов во многих странах мира. Слезы парижан и туристов, воспринявших пожар как личную трагедию, и тональность большинства откликов в социальных сетях продемонстрировали, что катастрофы такого рода способны будить в людях чувство единения перед лицом общей беды, ощущение уязвимости столь дорогих для общей и частной истории объектов мирового культурного наследия. Даже заядлые антизападники в России горевали о возможной утрате и за редким исключением не опускались до откровенного злорадства.
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