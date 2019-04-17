Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Рельс для ВСМ

Есть ли шансы у ВСМ Москва-Петербург

Очередная попытка связать две столицы высокоскоростной магистралью едва ли будет успешной без участия иностранцев

В 1938 г. поезд Коломенского машиностроительного завода, паровоз и поезд из четырех вагонов, развил на участке Октябрьской железной дороги между городами Лихославль и Калинин (ныне Тверь) скорость 170 км/ч.

В 1963 г. по маршруту Москва – Ленинград стал ходить поезд «Аврора», он развивал скорость 130 км/ч и находился в пути 5 ч 27 мин, т. е. средняя его скорость была 120 км/ч.

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