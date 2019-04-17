Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Рельс для ВСМ
Есть ли шансы у ВСМ Москва-Петербург
Очередная попытка связать две столицы высокоскоростной магистралью едва ли будет успешной без участия иностранцев
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Евгений Разумный / Ведомости
В 1938 г. поезд Коломенского машиностроительного завода, паровоз и поезд из четырех вагонов, развил на участке Октябрьской железной дороги между городами Лихославль и Калинин (ныне Тверь) скорость 170 км/ч.
В 1963 г. по маршруту Москва – Ленинград стал ходить поезд «Аврора», он развивал скорость 130 км/ч и находился в пути 5 ч 27 мин, т. е. средняя его скорость была 120 км/ч.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}