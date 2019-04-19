Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
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Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка. Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, а значит, вести к падению качества жизни людей, выходящих на пенсию, следует из доклада Юрия Горлина и Виктора Ляшка «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...», представленного на ХХ апрельской конференции в Высшей школе экономики. После 2028 г. властям, не исключено, придется вернуться к обсуждению нового повышения пенсионного возраста, и хотя до этого еще далеко, обсуждать нерешенные проблемы лучше начать сейчас.
Когда весной 2018 г. премьер Дмитрий Медведев и правительство внезапно объявили о повышении пенсионного возраста, россияне восприняли идею в штыки. Чтобы подсластить пилюлю, власти решили индексировать пенсии ускоренными темпами. Было обещано, что до 2024 г. средний размер пенсий неработающих пенсионеров будет повышаться в среднем на 1000 руб. С точки зрения интересов сегодняшних пенсионеров и общества решение хорошее, отмечает Горлин, иначе, возможно, этой тысячи, как бы скромно эта сумма ни выглядела, пенсионеры не дождались бы никогда. Однако у этого решения есть последствия, несущие дополнительные риски для пенсионной системы в целом.
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