Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Архивация приговоров

Нереабилитированные и заархивированные

Историк Павел Полян о юридической выморочности и политической неразумности фактического запрета на работу с делами нереабилитированных россиян

В марте по СМИ прокатилась важная для всех историков и интересующихся новость: петербуржец Дмитрий Остряков, в сентябре 2018 г. обратившийся в ФСБ с запросом о рассекречивании дела адмирала Александра Колчака, сообщил, что получил ответ: ФСБ «в установленном порядке» уже все рассекретила. Но к материалам дела никого не допускает, поскольку адмирал еще не реабилитирован.

Тут все странно. Во-первых, согласно закону об архивном деле личная информация автоматически перестает быть секретной по истечении 75 лет с момента смерти человека. Так что несекретными бумаги Колчака должны быть уже 25 лет. Казалось бы, приходи в читальный зал Центрального архива (ЦА) ФСБ на Кузнецком, 22, и заказывай, получай, читай.

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