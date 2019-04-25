Кто размножает внеплановые проверки

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Александр Артеменков / ТАСС

В 2016–2017 гг. в стране было проведено 1,239 млн внеплановых проверок и 0,634 млн плановых – это данные единого реестра проверок (без учета финансовых проверок). Получается, на одну плановую проверку в среднем приходится две внеплановые. Как это соотносится с действиями власти по снижению надзорного бремени?

Чтобы поставить организацию в план на проверку в следующем году, контрольно-надзорный орган должен пройти длительное согласование с прокуратурой (с сентября по декабрь). Если контролер применяет риск-ориентированный подход, то внести в свой план он может только организации с достаточной категорией риска. Внеплановые же проверки требуют меньше согласований, а в некоторых случаях не требуют их совсем.