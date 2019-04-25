Сказочный эффект закона

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Закон, призванный защитить государство от проявления неуважения к нему граждан, первым делом ударил по самому государству. После первого же случая его применения сотни тысяч людей получили возможность узнать, что конкретно думает о Владимире Путине конкретный житель российской глубинки. Если правоприменители не смогут сдержать дежурного рвения в зарабатывании легких «палок» для отчетности, репрессивный закон будет неустанно напоминать власти о мнении граждан – и едва ли это доставит ей удовольствие.

Во вторник стало известно о первом случае применения новейшей статьи КоАПа – ч. 3 ст. 20.1 (распространение в интернете информации, оскорбляющей государство). Судья Чудовского райсуда Новгородской области Игорь Иванов принял решение оштрафовать жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 000 руб. (это нижняя планка штрафа) за то, что он 31 марта опубликовал во «В контакте» проиллюстрированный портретом президента пост со словами «Путин – сказочный ****», или, как слышно на записи оглашения судьей решения, выложенной Картыжевым, «Путин – сказочный матерное слово». Мнение гражданина Картыжева быстро стало известно далеко за пределами области: признанная оскорбительной фраза мгновенно стала мемом.