От редакции
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Рост безнадежности

Почему растут безнадежные долги россиян

Только 5% неплательщиков – мошенники, половина же не платит кредиты из-за финансовых затруднений

Безнадежные долги россиян растут, части заемщиков становится все сложнее по ним расплачиваться. Для банков на фоне сильного роста кредитования рост плохих долгов был не очень значим, но теперь, после ужесточения правил Центробанка, банкам придется, видимо, затянуть россиянам и кредитные пояса.

По данным за I квартал 2019 г., за год количество всех кредитов с просрочкой платежа больше трех месяцев (банки относят их к безнадежным долгам) увеличилось на 3,95% до 13,3 млн кредитов, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В денежном эквиваленте безнадежные долги увеличились на 2,28% до 1,56 трлн руб.

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Комментарии
brutto2017
08:02 26.04.2019
Потому что пусть Люпус платит. Форма протеста.
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