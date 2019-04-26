Почему растут безнадежные долги россиян

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Безнадежные долги россиян растут, части заемщиков становится все сложнее по ним расплачиваться. Для банков на фоне сильного роста кредитования рост плохих долгов был не очень значим, но теперь, после ужесточения правил Центробанка, банкам придется, видимо, затянуть россиянам и кредитные пояса.

По данным за I квартал 2019 г., за год количество всех кредитов с просрочкой платежа больше трех месяцев (банки относят их к безнадежным долгам) увеличилось на 3,95% до 13,3 млн кредитов, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В денежном эквиваленте безнадежные долги увеличились на 2,28% до 1,56 трлн руб.