Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Российский паспорт

Российский паспорт как стратегический экспортный товар

С раздачей паспортов в мирных целях у России не задалось, в отличие от их использования в целях военно-патриотических

Итак, ружье, подвешенное Госдумой на внешнеполитической сцене в декабре 2018 г., наконец-то выстрелило, причем дважды. Президент Владимир Путин, которого депутаты наделили правом лично определять категории лиц, заслуживающих получения российского гражданства в упрощенном порядке (т. е. без предварительного получения вида на жительство и проч.), в течение недели подписал два таких указа. Сначала он осчастливил жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем тех, кто проживал на этих территориях до их фактического отделения от Украины, а в Крыму – до его присоединения к России. Не исключено, что вскоре прогремит и третий выстрел – о причислении к категории льготников всех жителей Украины.

Это означает, что после льна, пеньки, балета, нефти и газа у нашей страны появился принципиально новый стратегический экспортный товар – российский паспорт. Идея эта, конечно, отнюдь не новая. США, например, за счет раздачи паспортов давно уже организуют приток квалифицированной рабочей силы. Китайцы, наоборот, коллекционируют чужие паспорта, обеспечивая поступление в страну твердой валюты. Ну а европейцы, больше озабоченные гуманитарной составляющей миграции, получают от «понаехавших» в основном головную боль и рост межнациональной напряженности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Arty
02:47 06.05.2019
Так и представляю ,как сотни бывших наших граждан из Кремниевой долины ,ставшие счастливыми обладателями паспорта РФ, ломанутся работать в Яндекс, а Илон Маск пойдет заместителем к Рогозину.
91
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике