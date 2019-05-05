Российский паспорт как стратегический экспортный товар
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Итак, ружье, подвешенное Госдумой на внешнеполитической сцене в декабре 2018 г., наконец-то выстрелило, причем дважды. Президент Владимир Путин, которого депутаты наделили правом лично определять категории лиц, заслуживающих получения российского гражданства в упрощенном порядке (т. е. без предварительного получения вида на жительство и проч.), в течение недели подписал два таких указа. Сначала он осчастливил жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем тех, кто проживал на этих территориях до их фактического отделения от Украины, а в Крыму – до его присоединения к России. Не исключено, что вскоре прогремит и третий выстрел – о причислении к категории льготников всех жителей Украины.
Это означает, что после льна, пеньки, балета, нефти и газа у нашей страны появился принципиально новый стратегический экспортный товар – российский паспорт. Идея эта, конечно, отнюдь не новая. США, например, за счет раздачи паспортов давно уже организуют приток квалифицированной рабочей силы. Китайцы, наоборот, коллекционируют чужие паспорта, обеспечивая поступление в страну твердой валюты. Ну а европейцы, больше озабоченные гуманитарной составляющей миграции, получают от «понаехавших» в основном головную боль и рост межнациональной напряженности.
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