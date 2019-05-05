Российский паспорт как стратегический экспортный товар

С раздачей паспортов в мирных целях у России не задалось, в отличие от их использования в целях военно-патриотических

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

Итак, ружье, подвешенное Госдумой на внешнеполитической сцене в декабре 2018 г., наконец-то выстрелило, причем дважды. Президент Владимир Путин, которого депутаты наделили правом лично определять категории лиц, заслуживающих получения российского гражданства в упрощенном порядке (т. е. без предварительного получения вида на жительство и проч.), в течение недели подписал два таких указа. Сначала он осчастливил жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем тех, кто проживал на этих территориях до их фактического отделения от Украины, а в Крыму – до его присоединения к России. Не исключено, что вскоре прогремит и третий выстрел – о причислении к категории льготников всех жителей Украины.

Это означает, что после льна, пеньки, балета, нефти и газа у нашей страны появился принципиально новый стратегический экспортный товар – российский паспорт. Идея эта, конечно, отнюдь не новая. США, например, за счет раздачи паспортов давно уже организуют приток квалифицированной рабочей силы. Китайцы, наоборот, коллекционируют чужие паспорта, обеспечивая поступление в страну твердой валюты. Ну а европейцы, больше озабоченные гуманитарной составляющей миграции, получают от «понаехавших» в основном головную боль и рост межнациональной напряженности.